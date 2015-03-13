Вучич: Сербия не станет местом обхода антироссийских санкций

Глава страны поблагодарил ЕС за финансовую поддержку в рамках проектов по евроинтеграции.

Президент Александр Вучич заявил, что Сербия не станет местом обхода антироссийских западных санкций санкций. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления с комиссаром Евросоюза по евроинтеграции и международной политике Оливером Вархели. Политик уточнил, что республика обладает достаточно сильной экономической системой и государственными финансами для того, чтобы заботиться о себе. При этом спикер заметил, что при поддержке со стороны ЕС у стране не будет больших проблем.

Я его оповестил, что весьма важно, что через территорию Сербии никто не может ничего проводить в обход санкций, потому что мы не занимаемся криминалом, не зарабатываем на чьих-либо трудностях во время войны, нам не нужен сверхдоход. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что делегации руководства Сербии и ЕС в пятницу 2 декабря подписали ряд международных соглашений о целевой финансовой помощи, которая выделяется в рамках пакета ЕС по предоставлению денежных средств из предвступительных фондов по программе IPA 3 в сфере здравоохранения, миграций и других проектов. В настоящее время сербские правоохранительные органы выявили местные фирмы, которые занимаются реэкспортом в РФ.

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Фото и видео: YouTube / Александар Вучић