Вучич: ЕС "вытащил из кармана" Сербии $600 млн санкциями против российской нефти

Президент Сербии объявил о потерях страны из-за энергетического кризиса.

Сербский президент Александр Вучич рассказал о том, что Евросоюз "вытащил из кармана" республики 600 млн долларов санкциями против российской нефти. Такое мнение глава государства высказал в эфире местного Национального телевидения. Политик заметил, что иракская нефть дороже российской на 31 доллар за каждый баррель.

Это люди в Сербии должны знать. У нас взяли $600 млн, и мы еще должны вложить дополнительные деньги за газ. Александр Вучич, президент Сербии

Лидер страны считает, что сейчас глобальная ситуация в энергетике усложняется, он при этом он напомнил, что США ввели режим чрезвычайной ситуации. Аналогичная история фиксируется и в Швейцарии. Вучич полагает, что Белград "не формально, но де-факто" также ввели режим ЧС из-за проблем в энергетике.

Александр Вучич заявил, что не удивлен срывом визита Лаврова.

Фото и видео: rts.rs