За день в Петербурге зафиксировано два случая домогательства в метро

Жертвами извращенцев стали 120летний ребёнок и 26-летняя девушка.

За четверг, 18 октября, в петербургском метро зафиксировано 2 случая сексуального домогательства. Об этом пишет Spb.aif.ru.

Напомним, что мы уже рассказывали о первом случае, который произошёл "зелёной ветке" в вагоне на станции "Гостиный двор": там неизвестный мужчина трогал 12-летнего ребёнка за интимные места и преграждал выход из вагона. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого удалось задержать в этот же день. Им оказался ранее судимый за подобные преступления мужчина.

Второе домогательство случилось на станции метро Проспекта Большевиков. Там к 26-летней девушке прижимался незнакомый мужчина и показал ей гениталии на станции "Новочеркасская". Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцу насквозь прострелили бедро на севере города.

Фото: Piter.TV