Проект второго этапа Широтной магистрали согласован Горэкспертизой

Трасса будет продолжена от строящейся развязки с Витебским Проспектом до пересечения с Союзным Проспектом.

Госэкспертиза выдала положительное заключение проекту второго этапа (подготовка территории) для строительства Широтной магистрали скоростного движения (ВСД).

Трасса будет продолжена на участке от строящейся транспортной развязки с Витебским проспектом до пересечения с Союзным Проспектом. Затем она будет следовать вдоль железной дороги к границе Петербурга и Ленобласти.

Напомним, что в качестве застройщика ВСД выбрано АО "Западный скоростной диаметр". Проект был подготовлен АО "Институт гипростроймост". В 2020 году правительство Петербурга заключило с группой ВТБ соглашение о строительстве трассы от границы с ЗСД до Витебского проспекта. Общая стоимость проекта оценивается в 340 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что проект "Твой бюджет 2.0" стартует в Петербурге с 1 марта.

Фото: Росавтодор