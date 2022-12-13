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Проект "Твой бюджет 2.0"стартует в Петербурге с 1 марта
Сегодня, 19:53
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Проект "Твой бюджет 2.0"стартует в Петербурге с 1 марта

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Жители города на Неве смогут предложить свои идеи по развитию цифровых технологий.

С 1 марта власти Северной столицы запустят проект "Твой бюджет 2.0". В его рамках петербуржцы смогут предложить свои инициативы по развитию цифровых технологий. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что "Твой бюджет 2.0" является логическим продолжением проекта "Твой бюджет", в рамках которого были успешно реализованы 84 инициативы. За счёт новых предложений жители города смогут поспособствовать повышению качества государственных услуг с использованием цифровых технологий (сервисов и мобильных приложений).

Свои предложения горожане могут размешать весь март на официальном сайте.  tvoybudget.spb.ru Реализация проектов-победителей на следующий год обойдётся городской казне примерно в 90 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что глава Петербурга вручил министру просвещения России памятный знак "350 лет Петру Великому".

Фото: Piter.TV

Теги: проект твой бюджет, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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