Во вторник, 18 августа, стало известно о том, что второй день подряд пробки по утрам в Петербурге составили 3 балла. Об этом сообщает соответствующий сервис "Яндекса".
Стоит отметить, что в Петербурге рано утром произошли десятки ДТП, которые затруднили проезд по некоторым участкам. Например, на пересечении Большой Морской и Гороховой столкнулась иномарка и маршрутка. О пострадавших не сообщается, проезд затруднен.
Также "красные" участки зафиксированы на Каменноостровском проспекте, Кантемировский улице, у станции метро "Лесная". Кроме того, водители сообщают о заторах у Балтийского вокзала и на Витебском проспекте.
Ранее мы сообщали о том, что во вторник в Пулково отменили 26 рейсов.
Фото:яндекс.карты, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк
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