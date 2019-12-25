"Красные" участки зафиксированы на Каменноостровском проспекте, Кантемировский улице, у станции метро "Лесная".

Во вторник, 18 августа, стало известно о том, что второй день подряд пробки по утрам в Петербурге составили 3 балла. Об этом сообщает соответствующий сервис "Яндекса".

Стоит отметить, что в Петербурге рано утром произошли десятки ДТП, которые затруднили проезд по некоторым участкам. Например, на пересечении Большой Морской и Гороховой столкнулась иномарка и маршрутка. О пострадавших не сообщается, проезд затруднен.

Также "красные" участки зафиксированы на Каменноостровском проспекте, Кантемировский улице, у станции метро "Лесная". Кроме того, водители сообщают о заторах у Балтийского вокзала и на Витебском проспекте.

Ранее мы сообщали о том, что во вторник в Пулково отменили 26 рейсов.

Фото:яндекс.карты, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк