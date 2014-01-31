Всё вмещает человек. Наблюдения историка Андрея Буровского о коронавирусе

Историк, философ Андрей Михайлович Буровский записал серию видео после своего выздоровления от коронавируса. Площадка для высказывания – персональный канал интернет-телевидения Piter.tv.

Сегодня я скажу несколько слов о том, благодаря чему человек остается жив, когда совсем плохо. Когда не вернуться становится реально. У Николая Гумилева есть замечательные стихи – я вообще люблю этого поэта:

"Есть Бог, есть мир; они живут вовек

А жизнь людей мгновенна и убога,

Но всё в себя вмещает человек,

Который любит мир и верит в Бога".

Если это можно назвать хитростью — пусть будет таким тайным оружием. Попробуйте вместить в себя весь мир. Давно ли вы радовались жизни? Вот вы подходили сегодня утром к окну, смотрели на плывущие облака и радовались тому, что они плывут? А если хлещет дождь — радовались тому, что хлещет дождь? Последний раз я видел Льва Николаевича Гумилева, сына великого поэта и ученого, когда в Петербурге шел дождь. А он там идет почти всегда. Он подошел к окну, с радостью сказал о дожде. Если бы было сухо, он с таким же воодушевлением это сказал и закурил бы "беломорин"у. Он любил мир и верил в Бога. И даже лагеря, включая ГУЛАГ, откуда мало кто вернулся, его не сломали.

Давно или вы радовались тому, что происходит в жизни? Радовались ли вы тому, какие друзья вокруг вас, какая у вас профессия? Радовались ли вы тому, что вы живете с этой женщиной и спите с ней, черт побери? Одна из причин, почему я хотел вернуться — моя жена. Мне хотелось ее обнять. А после первых гормонов, которые мне вкололи, мне стали сниться неприличные сны. Но была и романтика, конечно. Мы с Анной Викторовной гуляли под Медным всадником. Я туда её ещё не водил, хотя мы и жили долгое время в Санкт-Петербурге. А захотелось вот.

Давно ли вы радовались тому, какая у вас жена? Я помню свою собственные стихи.

"Когда по окнам снег потек с дождем,

такие в Питере метели,

мы тебя с Монтенем подождем.

Мы тебя подождём. Слава богу, что в одной постели".

А вы давно обращали внимание на своих детей? Общались с ними, улыбались , когда говорили со своим ребенком? По телефону или тет-а-тет, не важно. А со своим учеником? Молодым, который идет за вами, учится чему-то у вас. Радовались ли вы вашим молодым друзьям? Или друзьям сверстникам? Я звонил своим знакомым врачам и радовался. У меня есть эти люди! Они любят меня. Уж я-то про себя много знаю. Я сексуально озабоченный, прожорливый, много курящий (до недавнего времени) и не всегда трезвый старец. И не нужно из меня ангела небесного делать. А эти люди почему-то ко мне неравнодушны. Спасибо! А, кстати, вы давно говорили "Спасибо"?

Как нас беда хлобыстнет, мы бежим в храм, ставим свечку: "Боженька, помоги! Мне хреново. Я тебе свечку поставлю, а ты мне дай". Ах мы ж сукины дети. Кто из нас, господа, просто говорил спасибо? Заходишь, ставишь свечку и говоришь: "спасибо". Я это делал неоднократно в городе Енисейске. Там очень интересный старинный храм. И в Софие Новгородской. В храме древнем и населенном на протяжении веков. Мне хотелось сказать спасибо за бытие. Когда чуть не помер, это особенно остро воспринимаешь.

Когда вышел из больницы – стоишь, вроде, в не очень уютном месте. Но ветер на коже, листики шуршат. Облака плывут. Воздух не больничный. Я живу! Вот травка, вот листва и деревья. Господи, спасибо! И до этого такое было. Когда у человека в 60 лет все хорошо. Когда дети растут и здравствуют. Когда у моих детей нет порока сердца, он не передался им. Когда сам пишешь книгу за книгой, охотишься, путешествуешь, собираешь грибочки. Спасибо, Боже. А вы давно говорили спасибо? Так вот пойдите и скажите. Я абсолютно серьезно. Все в себя вмещает человек, когда любит мир и верит в Бога.

А в больнице, когда было реально хреново, я читал 22 псалом Давида. Мне он очень нравится. "Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной. Твой жезл и Твой посох - они успокаивают меня". Я так и вижу жезл, которым он отводит зло. Как же не сказать спасибо? Я читал псалом полностью каждый вечер и не жалею об этом. Пока я слабенький, но когда окрепну, пойду в храм. Даже уже знаю куда — или в Енисейск поеду. Любите мир и верьте в Бога. Вы получите гарантированные шансы. Если вам есть, куда вернуться, и вы скажете: "как же вы без меня будете?". Шансы возрастают.

Да пребудет над вами благодать Божия, как говорится в 22 псалме Давида. Если вас хлобыстнет эта проклятая болезнь. Ненавижу болезнь и смерть, стараюсь любить даже самых отпетых дураков — получается плохо, но я стараюсь. Попробуйте уцелеть.