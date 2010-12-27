Все лето на "Приморской" будут чинить эскалаторы

Летом 2018 года петербургский метрополитен проведет модернизацию всех эскалаторов на станции "Приморская". Ремонт и обновление системы управления подъемников займет четыре месяца. В настоящее время представители организации ищут подрядчика на выполнение данных видов работ.
Конкурс проводится в электронном виде. Выбор специалиста пройдет третьего мая. Максимально метрополитен готов потратить около 34 миллионов рублей. Эти деньги покроют затраты по реконструкции в период с 30 мая по 20 сентября. Срок сдачи каждого эскалатора не должен превышать более 20 дней. В общей сложности подрядчик должен отремонтировать три эскалатора, включая монтаж лифтов и движущихся тротуаров. Сотрудники подземки не исключают, что на некоторые время вход на станцию может быть ограничен.
Напомним, что в 2017 году на территории "Приморской" проходил капитальный ремонт эскалаторов с мая по июнь.
Фото: Piter.tv
Причина то вся в организации ремонтных работ в Питерском метрополитене. Из всего этого следует - что ремонты эскалаторов на каждой станции выполняются ремонтниками этой станции и им выделяются из бюджета города деньги. Почему бы не создать единий ремонтный цех с персоналом для работы на всех станциях метрополитена.Тогда бы эскалаторы не ремонтировались по несколько месяцев! Миллионы пассажиров за эти несколько месяцем испытывают проблемы - а денег видимо ни одна станция метро не хочет отдавать в общий ремонтный цех.