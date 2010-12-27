Все лето на "Приморской" будут чинить эскалаторы

Представители метрополитена проведут модернизацию всех эскалаторов станции до конца сентября 2018 года.

Летом 2018 года петербургский метрополитен проведет модернизацию всех эскалаторов на станции "Приморская". Ремонт и обновление системы управления подъемников займет четыре месяца. В настоящее время представители организации ищут подрядчика на выполнение данных видов работ.

Конкурс проводится в электронном виде. Выбор специалиста пройдет третьего мая. Максимально метрополитен готов потратить около 34 миллионов рублей. Эти деньги покроют затраты по реконструкции в период с 30 мая по 20 сентября. Срок сдачи каждого эскалатора не должен превышать более 20 дней. В общей сложности подрядчик должен отремонтировать три эскалатора, включая монтаж лифтов и движущихся тротуаров. Сотрудники подземки не исключают, что на некоторые время вход на станцию может быть ограничен.

Напомним, что в 2017 году на территории "Приморской" проходил капитальный ремонт эскалаторов с мая по июнь.

Фото: Piter.tv

