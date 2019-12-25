На проспекте Стачек временно закроют трамвайное движение с 26 февраля

Ограничения продлятся до 28 февраля.

Утром во вторник, 22 февраля, в пресс-службе "Горэлектротранса" Петербурга сообщили, что на проспекте Стачек скоро закроется трамвайное движение на несколько дней.

Специалисты будут переукладывать трамвайный съезд с 01:50 26 февраля до 04:30 28 февраля у Соломахинского проезда. Из-за этого на участке закроют движение трамваев.

Маршрут №36 проляжет от станции "Поселок Стрельна" до улицы Десантников, далее до улицы Маршала Казакова, к проспекту Стачек до "Оборонной улицы".

Маршрут №52 закрывают, а часть подвижного состава передаётся на маршрут №36.

Фото: Piter.tv