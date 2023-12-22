Врач рассказал петербуржцам о РСВ-вирусе

РСВ-вирус имеет сезонный характер. Им болеют осенью, зимой и весной. Пик заболеваемости приходится на январь и февраль.

Терапевт, кардиолог Анна Ратникова предупредила жителей Петербурга о РСВ-вирусе, пик заболеваемости которого приходится на февраль. О заболевании врач рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Респираторная-синцитиальная инфекция — это заболевание верхних и нижних дыхательных путей, которое вызывается РСВ-вирусом. Он может спровоцировать тяжелые заболевания легких. Часто дети, у которых диагностировали РСВ-вирус, страдают бронхитами и бронхиалитами. У зараженных малышей увеличивается частота дыхания, появляется синюшность кожных покровов, происходят остановки дыхания во время сна.

Иногда вирус приводит к смерти. Однако у взрослых болезнь может протекать бессимптомно или с терпимыми симптомами.

Врач отметила, что РСВ-вирус имеет сезонный характер. Им болеют осенью, зимой и весной. Пик заболеваемости приходится на январь и февраль.

Заражение происходит воздушно-капельным и контактным путями. Заболевание опасно для малышей до 25 недель, пожилых людей и пациентов с хроническими тяжелыми заболеваниями.

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