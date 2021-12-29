Врач Поздняков назвал изоляцию единственным способом защиты от омикрона для непривитых

Доктор оценил негативные последствия для непривившихся граждан от ковида.

Российский врач Андрей Поздняков назвал самоизоляцию единственным способом защиты от "омикрона"-штамма коронавирусной инфекции для непривитых граждан, которые ни разу не болели ковидом. Такое заявление специалист медицинской клиники "Инвитро-Сибирь" сделал в интервью с журналистами "Ленты.ру". Эксперт уточнил, что на данный момент медицинские маски и респираторы утратили свою эффективность из-за высокого уровня заразности южноафриканского варианта.

Все перестало работать, кроме изоляции. Для людей, которые неиммунизированы, жизнь становится сложнее и сложнее именно с точки зрения вирусологии. И вирус все равно их достанет. Андрей Поздняков, доктор

Эксперт напомнил россиянам о том, что пока в популяции остается много людей без иммунной защиты, коронавирус будет мутировать. Доктор уверен в том, что неиммунные пациенты продолжат умирать даже при заражении "омикроном", хотя ему не свойственно тяжелое протекание болезни. У такой категории граждан ковид будет протекать как уханьский вариант - с воспалениями, поражением легких, тромбозами.

Эпидемиолог: постковидный синдром "омикрона" может быть легче "дельты".

Фото: Piter.tv

