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На Малом проспекте Васильевского острова обустроят светофор
Сегодня, 11:00
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

На Малом проспекте Васильевского острова обустроят светофор

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Также новый светофор обустроят на проспекте Ветеранов.

В Петербурге поставят два новых светофора, передает комитет по транспорту в текущем году. Один появится у дома №66  на Малом проспекте Васильевского острова. Раньше там был временный светофор, который обеспечивал безопасность передвижения пешеходов на время производства работ по строительству станции метро "Горный институт". Позже светофор демонтировали.

В конечном счете комитете комитет по транспорту решил поставить на участке постоянный светофор из-за интенсивности движения транспорта и многочисленных обращений жителей района. 

Помимо этого новый светофор обустроят у дома №16 по проспекту Ветеранов в Кировском районе. Адрес раньше признали аварийно-опасным. Провести работы по строительству и подключению объектов планируется до 1 декабря текущего года.

Ранее мы писали, что ЗакС принял законопроект о поездках таксистов из Петербурга в Ленобласть.

Фото: Piter.tv

Теги: васильевский остров, малый проспект во
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Ilyich225
Сегодня 13:00

А это оооочень хорошая новость!

 

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