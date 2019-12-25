На Малом проспекте Васильевского острова обустроят светофор

Также новый светофор обустроят на проспекте Ветеранов.

В Петербурге поставят два новых светофора, передает комитет по транспорту в текущем году. Один появится у дома №66 на Малом проспекте Васильевского острова. Раньше там был временный светофор, который обеспечивал безопасность передвижения пешеходов на время производства работ по строительству станции метро "Горный институт". Позже светофор демонтировали.

В конечном счете комитете комитет по транспорту решил поставить на участке постоянный светофор из-за интенсивности движения транспорта и многочисленных обращений жителей района.

Помимо этого новый светофор обустроят у дома №16 по проспекту Ветеранов в Кировском районе. Адрес раньше признали аварийно-опасным. Провести работы по строительству и подключению объектов планируется до 1 декабря текущего года.

Ранее мы писали, что ЗакС принял законопроект о поездках таксистов из Петербурга в Ленобласть.

Фото: Piter.tv