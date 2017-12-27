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Возле центров Рождественского богослужения заработают пункты обогрева
Сегодня, 16:09
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nadiputintseva
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Возле центров Рождественского богослужения заработают пункты обогрева

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Пункты отдыха разместят по инициативе Главного управления МЧС России по городу.

В один из главных православных праздников  Рождество Христово тысячи верующих отправятся в храмы, чтобы принять участие в службе в ночь с 6 на 7 января. Чтобы погода не омрачнила праздник МЧС по Санкт-Петербургу организует мобильные пункты обогрева и отдыха около крупнейших центров Рождественского богослужения. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

С 21:00 до 6:00 прихожанам можно будет погреться возле Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры, Казанского кафедрального собора, Князь-Владимирского собора, Церкви Покрова Пресвятой Богородицы, Храма святого праведного Иоанна Кронштадтского и Красносельского Гарнизонного храма (собора) троицы Живоначальной.

Также переждать непогоду можно будет в мобильных пунктах около Церкви Георгия Победоносца с 17:00 6 января до 16:00 7 января и Храма Князя Александра Невского с 9:00 до 16:00 7 января. 

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Теги: мобильные пункты обогрева , новости спб , рождество
Категории: Новости СПб

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    Сегодня 16:54

    Это прорыв, товарищи! Страна не входит, а просто вбегает в 21 век! Главная новогодняя новость - буржуйки у церквей.

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