Возле центров Рождественского богослужения заработают пункты обогрева

Пункты отдыха разместят по инициативе Главного управления МЧС России по городу.

В один из главных православных праздников Рождество Христово тысячи верующих отправятся в храмы, чтобы принять участие в службе в ночь с 6 на 7 января. Чтобы погода не омрачнила праздник МЧС по Санкт-Петербургу организует мобильные пункты обогрева и отдыха около крупнейших центров Рождественского богослужения. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

С 21:00 до 6:00 прихожанам можно будет погреться возле Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры, Казанского кафедрального собора, Князь-Владимирского собора, Церкви Покрова Пресвятой Богородицы, Храма святого праведного Иоанна Кронштадтского и Красносельского Гарнизонного храма (собора) троицы Живоначальной.

Также переждать непогоду можно будет в мобильных пунктах около Церкви Георгия Победоносца с 17:00 6 января до 16:00 7 января и Храма Князя Александра Невского с 9:00 до 16:00 7 января.