Возле "Пятерочки" в Агалатово неизвестный избил и ограбил женщину

Грабитель ударил жертву в живот и вырвал из рук сумку.

Вечером, 13 ноября, в правоохранительные органы деревни Агалатово обратилась 58-летняя жительница Токсово и заявила о краже сумки. Потерпевшая рассказала, что возле магазина "Пятерочка" на нее напал неизвестный мужчина на черном авто. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По словам заявительницы, грабитель ударил ее кулаком в живот и выхватил из рук сумку. Добычей злоумышленника стали три банковские карты, 11 тысяч рублей, а также документы. Мужчина скрылся с места преступления на своей черной машине.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.

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Фото: Piter.TV