В Петербурге задержали банду школьников, совершивших серию разбойных нападений

Восьмиклассники отбирали у других ребят ценные вещи.

Петербургская полиция задержала банду школьников, которые в течение нескольких дней совершали разбойные нападения на детей. Подростки отбирали у ребят ценные вещи и мобильные телефоны. Всего стражи порядка получили три заявления от потерпевших. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Первое нападение произошло 25 сентября 2018 года. Полиция узнала о разбойном нападении, произошедшем на Таллинской улице.

Повторное ограбление случилось 26 сентября. В этот день от рук подростков пострадал 14-летний юноша. Инцидент произошел на Новочеркасском проспекте.

28 сентября эта же банда грабителей вновь совершила нападение. В этот раз жертвой восьмиклассников стала 10-летняя девочка.

В настоящий момент грабители задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям "Грабеж" и "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору". Похищенные вещи были изъяты. Восьмиклассники находятся под подпиской о невыезде.

Ранее мы писали, что рыжий и небритый грабитель забрал у пенсионерки на Большеохтинском кладбище 2400 рублей.

Фото: Piter.TV