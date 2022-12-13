Вовлеченность Запада в конфликт на Украине растет, заявил Песков

Дмитрий Песков рассказал о том, что поддержка ВСУ Западом не повлияет на выполнение Россией задач СВО.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину заметил, что военная помощь киевскому режиму со стороны коллективного Запада не может кардинально изменить проведение специальной военной операции на Украине, а страна продолжит выполнять поставленные главнокомандующим задачи. Чиновник пояснил, что для него совершенно очевидно, что каждый день растет степень прямой и косвенной вовлеченности международных союзников ВСУ в региональном конфликте. Их решения способны растянуть кризис по времени, но - не повлияют на ситуацию с боевыми действиями коренным образом.

Трудно сказать где предел. Предел должен, по идее, диктовать разум странам коллективного Запада. К сожалению, этого не происходит Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля.

Песков сообщил, что Шольц пока не звонил Путину.

Фото и видео: Telegram / Зарубин