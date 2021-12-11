Восьмиклассник выстрелил в мужчину из газового пистолета в Сланцах

Семья подростка неполная, сам он состоит на учете в ОДН из-за проблем с алкоголем.

В ночь на понедельник, 11 декабря, в полицию поступило сообщение о том, что в подъезде одного из домов на улице Максима Горького в городе Сланцы мужчине 1988 года рождения выстрелили в лицо из газового пистолета. Об этом стало известно Piter.TV.

В 3:15 за совершение указанного преступления по "горячим следам" задержан 15-летний ученик восьмиклассник. Семья подростка неполная, сам он состоит на учете в ОДН из-за проблем с алкоголем.

Пострадавший был доставлен в больницу с открытой раной правой щеки и отпущен после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что мужчине выстрелили в ногу во время дорожного конфликта в Ленобласти.

Фото: Piter.TV