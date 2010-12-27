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В Колпине осудили восьмерых подростков, жестоко избивших знакомую
Сегодня, 13:20
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lesjasap
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В Колпине осудили восьмерых подростков, жестоко избивших знакомую

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В Колпинском суде вынесли приговор подросткам, напавшим на несовершеннолетнюю.

В Колпинском районном суде осудили восьмерых подростков, которые избили молодую девушку. Подсудимые признали себя виновными в нанесении побоев. 
 
Преступление было совершено в январе 2018 года. Отмечается, что группа злоумышленников напала на свою знакомую, с которой у них были неприязненные отношения. 
 
Среди школьников не было совершеннолетних. В нападении участвовали три девушки, которые заманили жертву за гаражный кооператив, а также пять парней. Они били пострадавшую по голове, а также кидали ее о железную конструкцию автомобильного бокса. Один из подозреваемых срезал с головы девушки прядь волос. Друге похитили у нее личные вещи и денежные средства. 
 
Злодеяние малолетние преступники снимали на камеры телефонов. В результате атаки петербурженка получила травмы средней тяжести. 
 
Двое из фигурантов дела направляются в воспитательную колонию на год.Остальные пройдут обязательные работы от 90 до 140 часов.
Теги: гаражи , избиение , колпино , колпинский район , колпинский районный суд , нападение
Категории: Новости СПб

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