Восемь новых фермерских хозяйств откроются в Ленобласти благодаря программе "Агростартап"

Начинающие фермеры будут заниматься молочным животноводством, разведением коз, кроликов, птицы, выращиванием клубники и овощей.

Восемь новых фермерских хозяйств откроются в Ленинградской области благодаря программе "Агростартап".

Подведены итоги конкурсного отбора фермерских проектов, заявленных на грантовую поддержку в рамках программы "Агростартап". Заявки на участие подали 40 претендентов, конкурсной комиссией было одобрено восемь лучших проектов. Общая сумма предоставленных грантов составляет 25,7 млн рублей.

Начинающие фермеры будут заниматься молочным животноводством, разведением коз, кроликов, птицы, выращиванием клубники и овощей.

Грант "Агростартап" — новая форма господдержки АПК, введённая в этом году в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Особенность гранта в том, что соискателю не обязательно быть зарегистрированным в области фермером, подать заявки могут и жители других регионов, желающие заняться сельским хозяйством в Ленинградской области.

"На "Агростартап" поступило немало хороших предложений. Выбор был не простым. Необходимо отметить, что фермеры, не прошедшие отбор, могут после корректировки бизнес-планов попробовать подать заявки на конкурсы в рамках других наших программ, в частности, программы "Ленинградский гектар". Здесь также, как и в "Агростартапе", – мы ждем жителей любых регионов России, соискатели могут получить грант до 3 млн рублей и до 10 га земли. Заявки на "Ленинградский гектар" принимает комитет по АПК", – отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Источник: пресс-служба ЛО