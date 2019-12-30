Воры с Невского решили потратить чужие деньги на книги

"Культурную" компанию уже задержали.

В воскресенье, 25 января, стало известно, что в прошлый четверг на Невском проспекте обокрали китайского туриста. Этот случай не отличался бы от остальных, если бы злоумышленники не отправились тратить полученные деньги в книжный магазин.

Воры утянули партмоне из брючного кармана 56-летнего гостя из провинции Ляонин, когда он, утром, 23 января, проезжал на троллейбусе по Невскому проспекту. В распоряжении мужчин оказалась банковская карта одного из банков КНР и порядка 7000 тысяч рублей наличными.

Успешное дело "решили отпраздновать" походом в "Буквоед", где оплатили картой покупки почти на 700 рублей. Вскоре "культурную" компанию из петербуржца и гражданина Таджикистана задержали. На данный момент они находятся в камере.

Ранее мы писали, что в Шушарах неизвестный подобрал ключи к входной двери и вынес имущество из квартиры.

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