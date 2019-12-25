Волонтеры спасли второго подстреленного лебедя в Ленобласти

Ранее там же, на пруду в Гатчинском районе Ленинградской области, обнаружили его пару.

"Кошкиспас" доставил в реабилитационный центр "Сирин" ещё одного раненого выстрелом лебедя. Ранее там же, на пруду в Гатчинском районе Ленинградской области, обнаружили его пару. Поймать испуганную птицу оказалось непросто — операция заняла несколько часов, поскольку пернатый прятался среди зарослей камыша. Тогда было принято решение воспользоваться резиновой лодкой. Лебедь неоднократно успешно уклонялся от попыток захвата, заставляя команду многократно маневрировать по водной поверхности. Только после того, как птица окончательно устала и спряталась в зарослях камыша, спасателям удалось осторожно доставить её к берегу и схватить.

Медицинская экспертиза показала, что птица получила огнестрельную травму крыла. Вернуться обратно в природную среду ей больше не удастся.

Теперь сотрудники центра оказывают помощь второму пострадавшему лебедю, пытаясь спасти его жизнь.

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Фото: Telegram / Кошкиспас