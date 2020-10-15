Под Гатчиной спали подстреленного лебедя

Пострадавшую птицу обнаружили вблизи водоема, где она долгое время пыталась скрыться от спасателей, плавая по воде.

Недалеко от посёлка Новый Свет, находящегося в Гатчинском районе Ленинградской области, сотрудникам службы спасения животных "Кошкиспас" удалось спасти раненого выстрелом лебедя. Пострадавшую птицу обнаружили вблизи водоема, где она долгое время пыталась скрыться от спасателей, плавая по воде.

Спасательная операция проводилась командой добровольцев Викторией, Сергеем и Николаем. Изначально команда решила попытаться достать птицу вручную, минуя использование лодки, однако птица быстро поняла опасность и скрылась в глубине озера. Тогда было принято решение воспользоваться резиновой лодкой. Лебедь неоднократно успешно уклонялся от попыток захвата, заставляя команду многократно маневрировать по водной поверхности. Только после того, как птица окончательно устала и спряталась в зарослях камыша, спасателям удалось осторожно доставить её к берегу и схватить. Осмотр показал серьёзные травмы крыла, вызванные огнестрельным ранением.

Раненого лебедя немедленно транспортировали в реабилитационный центр "Сирин". Из-за большого веса птицы — около 10 кг — поместить её в переноску оказалось невозможным, поэтому животное бережно держали на руках, разместив на заднем сиденье машины.

Вероятно, травма настолько тяжелая, что возвращение птицы обратно в природную среду невозможно.

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Фото: Кошкиспас