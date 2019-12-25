Волонтеры помогут водителям избежать штрафов на платных парковках Петербурга

Активисты будут ждать автомобилистов с 9 утра до полудня.

С 12 марта петербургские волонтеры совместно с сотрудниками Городского центра управления парковками будут помогать грамотно парковаться в платных зонах, сообщает пресс-служба Смольного. Активисты дадут водителям советы и напомнят правила, чтобы избежать недавно введенных штрафов.

С 9 утра до полудня 17 волонтеров выйдут на свою добровольную работу и подскажут, как пользоваться платежными сервисами, оплачивать парковки четырьмя разными способами. Акция помощи автомобилистам будет действовать и в грядущие выходные.

Сколько продлится волонтерская акция, не уточняется.

Тем временем, в Госдуме предложили сделать московские парковки бесплатными из-за коронавируса.

Фото: pixabay