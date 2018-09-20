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Волонтёры "Новогодней почты" прошли обучение на "Почте России"
Сегодня, 10:32
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Волонтёры "Новогодней почты" прошли обучение на "Почте России"

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Всего автоматизированный сортировочный центр на Софийской улице посетили 20 человек.

"Почта России" провела обучение волонтёров акции "Новогодняя почта", которая пройдёт в центре Северной столицы. Об этом пишет "Петербургский дневник"

Всего автоматизированный сортировочный центр на Софийской улице посетили 20 человек. Для добровольцев прошли мастер-классы, в ходе которых они освоили навыки правильного заполнения открыток и ознакомились в нюансами работы на почте.

Напомним, что акция "Новогодняя почта" пройдёт в период с 19 до 29 декабря включительно. Раздача новогодних открыток будет осуществляться с 17:00 до 21:00. 

Ранее мы сообщили о том, что в Дни Эрмитажа на фасадах исторических зданий в Петербурге покажут мультимедийное шоу.

Фото: Роман Пименов/"Петербургский дневник"

Теги: новогодняя почта акция, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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