Волонтёры "Новогодней почты" прошли обучение на "Почте России"

Всего автоматизированный сортировочный центр на Софийской улице посетили 20 человек.

"Почта России" провела обучение волонтёров акции "Новогодняя почта", которая пройдёт в центре Северной столицы. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Всего автоматизированный сортировочный центр на Софийской улице посетили 20 человек. Для добровольцев прошли мастер-классы, в ходе которых они освоили навыки правильного заполнения открыток и ознакомились в нюансами работы на почте.

Напомним, что акция "Новогодняя почта" пройдёт в период с 19 до 29 декабря включительно. Раздача новогодних открыток будет осуществляться с 17:00 до 21:00.

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Фото: Роман Пименов/"Петербургский дневник"