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Володин заявил, что Зеленский покинул Киев
Сегодня, 14:37
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Володин заявил, что Зеленский покинул Киев

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В ГД уточнили, что сведения поступили от депутатов Верховной Рады.

Председатель российской Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский покинул Киев. Такими сведениями парламентарий поделился со своими подписчиками в Telegram-канале. Политик написал, что главы Украины не было в столице еще вчера, он якобы отправился во Львов. Володин полагает, что все видео, которые записаны в его социальных сетях, сделаны заранее.

Его не было уже вчера в столице Украины. Вместе со своим окружением сбежал в город Львов, где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания.

Владимир Зеленский, президент Украины

Володин добавил, что такая информация поступила в Россию от депутатов Верховной Рады, которые попытались встретиться с главой государства в Киеве. Однако вместо этого получили приглашение увидеть Зеленского во Львове. Володин добавил, что Зеленский содержится под охраной неонацистов.

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Фото: Госдума России

Теги: верховная рада, владимир зеленский, вячеслав володин, киев
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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