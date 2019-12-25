Володин заявил, что Зеленский покинул Киев

В ГД уточнили, что сведения поступили от депутатов Верховной Рады.

Председатель российской Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский покинул Киев. Такими сведениями парламентарий поделился со своими подписчиками в Telegram-канале. Политик написал, что главы Украины не было в столице еще вчера, он якобы отправился во Львов. Володин полагает, что все видео, которые записаны в его социальных сетях, сделаны заранее.

Его не было уже вчера в столице Украины. Вместе со своим окружением сбежал в город Львов, где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания. Владимир Зеленский, президент Украины

Володин добавил, что такая информация поступила в Россию от депутатов Верховной Рады, которые попытались встретиться с главой государства в Киеве. Однако вместо этого получили приглашение увидеть Зеленского во Львове. Володин добавил, что Зеленский содержится под охраной неонацистов.

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Фото: Госдума России