Новые санкции опубликованы в ночь на 26 февраля.

Евросоюз запретил продавать новые самолеты российским авиакомпаниям. Данный пакет санкций против России объявлен в ночь на 26 февраля. В документах говорится об ограничениях, связанных также с авиационными запчастями, оборудованием и воздушными средствами. ЕС уточнил, что на его территории работает один из двух крупнейших в мире производителей гражданской авиатехники — Airbus.

Компания планирует действовать в соответствии со всеми санкциями и согласно законам, как только они будут приняты. Юлия Пронина, официальный представитель Airbus в России для РБК

Эксперт считает, что на данный момент рано комментировать возможные последствия санкций для компании Airbus, а также в целом для аэрокосмической индустрии. В Росавиации отметили, что на середину февраля текущего года отечественные авиаперевозчики используют в своем составе 322 самолета Airbus. Воздушные суда европейского изготовителя имеют "Аэрофлот", S7 и "Уральские авиалинии".

Ляйен: власти ЕС вводят запрет на продажу самолётов в Россию.

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