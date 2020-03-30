Ляйен: власти ЕС вводят запрет на продажу самолётов в Россию

Глава ЕК рассказала, что санкции затронут сферу авиации и высоких технологий.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что власти Евросоюза вводят запрет на продажу самолётов и авиационного оборудования в российским компаниям. Об этом чиновница сообщила журналистам во время пресс-конференции в Брюсселе. Мероприятие было организовано по завершении экстренного саммита Евросоюза. Новые санкции также затронут энергетику, финансовый сектор, транспорт, поставки товаров двойного назначения и скажутся на визовой политике.

Мы запрещаем продажу всех самолетов, запчастей…Это приведет к деградации ключевого сектора российской экономики и возможностей страны в области сообщения. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Эксперт напомнила прессе о том, что примерно три четверти текущего российского частного воздушного флота создано на территории ЕС, США или Канады. Для России будет ограничен доступ к "важнейшим технологиям", включающим отрасль полупроводников и новейшего программного обеспечения.

Глава ЕК: текущей зимой у Евросоюза будет достаточно газа.

Фото: European Commission

