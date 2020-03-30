Глава ЕК: зимой у Евросоюза будет достаточно газа

Урсула фон дер Ляйен рассказала о необходимости отказа от использования российского топлива.

Глава Европейской комиссии заявила, что зимой у Евросоюза будет достаточно газа, в том числе и за счет использования сжиженного природного газа. Ресурсов хватит для региона даже в том случае, если российская сторона примет решение прекратить энергетические поставки. Такими сведениями Урсула фон дер Ляйен поделилась с журналистами на пресс-конференции в Брюсселе, посвященной урегулированию сложившегося вокруг Украины кризису. Она выступила по завершению экстренного саммита Евросоюза, созванного после начала военной операции РФ на Украине.

Мы сегодня слишком зависимы от российских ископаемых видов топлива. "Газпром" показал себя как ненадёжного поставщика. Мы должны сделать все, чтобы сократить зависимость от российского газа, нефти, угля. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Глава ЕК подчеркнула, что в среднесрочной и долгосрочной перспективах Евросоюз должен создать чёткую стратегию, учитывая негативный опыт 2021 года и достичь полной независимости от российского ископаемого топлива.

Санкции ЕС будут направлены против модернизации нефтепереработки в России.

Фото: European Commission

