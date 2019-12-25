Санкции ЕС будут направлены против модернизации нефтепереработки в России

Урсула фон дер Ляйен рассказала о том, что энергетика наиболее необходима российскому правительству.

Энергетические санкции Евросоюза будут направлены против модернизации нефтеперерабатывающих предприятий в России. Такое заявление перед журналистами сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она назвала прессе второй компонент нового ограничительного пакета, вводимого ЕС из-за начала военной операции РФ на территории Украины.

Наш экспортный запрет ударит по нефти, делая невозможным для России модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы, которые дали России экспортные доходы в размере 24 миллиардов евро в 2019 году. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

В ЕС уточнили, что энергетический сектор является ключевой экономической отраслью для РФ. Эксперты запретили инструменты, которые крайне необходимы для переработки нефти. Урсула напомнила СМИ, что данные инструменты уникальны, а также не могут быть замещены за счет других мировых поставщиков. В связи с этим ЕС ждут истощения уровня доходов от переработки нефтересурсов.

Глава ЕК фон дер Ляйен: экономические санкции – это "самый мощный рычаг" воздействия на Россию.

Фото: European Commission

