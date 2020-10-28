Володин упрекнул Силуанова в том, что тот не слышит запросы граждан и депутатов

В качестве примеров депутат привел вопросы горячего питания для школьников и поддержку сельского хозяйства.

Вячеслав Володин упрекнул Антона Силуанова в том, что тот не слышит запросы граждан и депутатов. Об этом председатель нижней палаты парламента заявил в рамках обсуждения с Минфином проекта федерального бюджета на 2021-2023 года. По словам представителя ГД, министр не слышит обращений россиян, в отличие от Владимира Путина. В частности, в пример депутат привел вопрос бесплатного горячего питания для школьников.

Президент вмешался в эту ситуацию и принял решение. А в выступлении вы говорите как о достижении. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы министр финансов был партнером и слышал депутатов, слышал запрос граждан. А у нас получается - президент слышит, а министр финансов нет Вячеслав Володин, председатель Госдумы России

Володин также напомнил о поддержке сельского хозяйства. По мнению спикера, все решения принимались президентом РФ вопреки Минфину России. При этом депутат уточнил, что сейчас Антон Силуанов говорит о том, что рост отрасли произошел благодаря политики ведомства.

Это политика президента, а вы возражали. Вот нам важно, чтобы у всех решений было свое имя Вячеслав Володин, председатель Госдумы России

Володин поручил продумать формат встречи депутатов Думы с Голиковой по ситуации с COVID-19.

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