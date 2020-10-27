Володин поручил продумать формат встречи депутатов Думы с Голиковой по ситуации с COVID-19

Депутаты обсудят с вице-премьером России проблемы, связанные с пандемией коронавируса.

Вячеслав Володин поручил продумать формат встречи депутатов Госдумы с Татьяной Голиковой по ситуации с распространением COVID-19. Разработкой проекта займется первый заместитель председателя ГД Александр Жуков. Он продумает формат и дату встречи с вице-премьером России, а также по совместительству главой оперативного штаба РФ по борьбе с коронавирусом.

Татьяна Алексеевна открыта к диалогу и у нас с вами нет вообще проблем для того, чтобы эти вопросы обсудить...Возможно, мы этот разговор могли бы провести с участием профильных комитетов и представителей фракций Вячеслав Володин, председатель Госдумы России

Предположительно,встреча может состояться на этой или следующей неделе. По мнению Володина, тема коронавируса должна быть на постоянном контроле у депутатов. В частности, необходимо решить проблемы, связанные с нехваткой медикаментов.

Володин рассказал Путину о ситуации с коронавирусом в Госдуме.

Видео: Государственная Дума