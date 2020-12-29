Володин: тех, кто верит в версию с отравлением Навального, становится все меньше

В ГД отреагировали на арест Алексея Навального.

Вячеслав Володин заявил о том, что людей, которые верят в версию с отравлением Алексея Навального, становится все меньше. Подобные предположения председатель нижней палаты парламента считает глупостью.

Задумайтесь: хотели отравить, но не отравили? Кто может в эту глупость поверить? Тех, кто верит в это, становится все меньше и меньше Вячеслав Володин, российский депутат

По мнению парламентария, ситуация с российским оппозиционером является инструментов для введения Западом новых антироссийских санкций. Депутат уверен, что Алексея Навального во время произошедшего с ним инцидента во время рейса "спасали все - от врачей до президента". Володин отметил, что блогеру следовало бы поблагодарить их.

Напомним, что Алексея Навального задержали 17 января в московском аэропорту "Шереметьево". Туда оппозиционер прилетел рейсом "Победы" из Берлина. Ранее политика объявили в розыск за нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Химкинский суд столицы оставил фигуранта расследования под арестом до 15 февраля.

Володин заявил об отсутствии данных о наличии иностранного гражданства у депутатов Госдумы.

Фото: Piter.tv