Спикер ГД опубликовал ответ начальнику Бундестага ФРГ Юлии Клекнер.

Передача киевскому режиму ракет Taurus немецкого производства подтолкнула бы Германию и немецкий народ на ещё один вооруженный конфликт с Россией. Соответствующее заявление на официальном сайте нижней палаты парламента страны сделал председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем ответе для руководителя Бундестага ФРГ Юлии Клекнер. В Москве уточнили, что Берлин сегодня всерьез обсуждает передачу высокотехнологичных крылатых ракет для Вооруженных сил Украины, хотя правительство прекрасно понимает, что в реальности ВСУ не обладают достаточными компетенциями для использования такого западного оружия. Также законодатель из России пояснил, что не существует никаких законных, конституционных способов продления должностных полномочий для Владимира Зеленского, так как основным законом этой страны не предусмотрено, даже в условиях военного положения.

По факту этим будут заниматься специалисты Бундесвера. То есть, немецкие ракеты будут бить по России, и делать это будут немецкие офицеры. Таким образом, Вы вновь толкаете Германию и немецкий народ на еще один вооруженный конфликт с Россией. Вячеслав Володин, депутат Госдумы России

Ранее Вячеслав Володин в обращении к Юлии Клёкнер и политическим лидерам пяти политических фракций парламента Германии сообщил, что направил иностранным коллегам материалы об ударах и терактах режима Владимира Зеленского. Клёкнер проигнорировала материалы о терактах киевского режима. Она полагает, что на украинской территории "нет фашизма".

ГД рассмотрит проект о передаче в МВД данных о детях мигрантов.

Фото: Государственная дума России