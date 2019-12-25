ГД рассмотрит проект о передаче в МВД данных о детях мигрантов

Вячеслав Володин рассказал о работе депутатов по миграционной политике страны.

Государственная дума России на текущей неделе приступит к рассмотрению законопроекта, которым предлагается обязать региональные и муниципальные органы управления в сфере образования передавать в территориальные подразделения российских правоохранительных органов сведения о детях мигрантов. Соответствующей информацией с подписчиками в собственном Telegram-канале поделился председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

На этой неделе приступим к рассмотрению очередного законопроекта, направленного на совершенствование миграционной политики... Законопроектом предлагается обязать региональные и муниципальные органы управления образованием передавать в территориальные подразделения МВД сведения о детях мигрантов. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Парламентарий из нижней палаты парламента страны указал, что такие сведения будут включать в себя персональные сведения о ребёнке и его родителях, результаты тестирования, информацию о зачислении в образовательную организацию и отчислении их нее, данные об обращении в образовательную организацию иностранных граждан, включённых в реестр контролируемых лиц. Ранее по инициативе депутатов в России приняли закон, запрещающий зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка, а также без проверки легальности нахождения этих лиц на территории страны. За два месяца действия новых норм к законодательству они успели продемонстрировать свою эффективность. По состоянию на 22 мая было подано 2 868 заявлений на участие в тестировании, но допущены до экзамена только 498 человек (17 процентов). В результате от общего числа заявившихся в школы приняты только четыре процента.

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Фото: Piter.tv