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Володин: подписавшие на границе документ об оккупации РФ Грузии совершили преступление

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Депутаты проверят слухи о том, что россиян заставляют подписать документы, признающие Россию "страной-агрессором".

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин предложил парламентариям разобраться с ситуацией, при которой российским гражданам на государственной границе с Грузией якобы предлагается подписать антироссийские "документы". В частности, в тексте якобы предлагают согласиться с тем, что РФ является "страной-агрессором", которая нарушила территориальную целостность "независимых государств".

Очевидно, это преступление. Они уже предали! Но им мы должны сказать: они совершили многократные преступления перед своей страной, народом. Если задумают назад возвращаться, будут наказаны

Вячеслав Володин, депутат ГД

Спикер ГД России поручил главам профильным комитетов по безопасности и по международным делам разобраться в ситуации. В том случае, если эти сведения найду подтверждения, то с преступлениями будут разбираться правоохранительные органы.

Володин предложил передать авто покинувших Россию из-за мобилизации семьям участников СВО.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ
 

Теги: вячеслав володин, госграница, госдума, грузия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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