Володин: НАТО стремится оккупировать Украину

Альянс ведет информационную подготовку к продвижению сил на территорию Украины, считает спикер ГД.

Североатлантический альянс стремится оккупировать Украину. Об этом на открытии весенней сессии Государственной думы заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, в настоящее время со стороны НАТО ведется информационная подготовка к продвижению сил на территорию соседней России страны.

Совершенно очевидно, Вашингтон пытается оправдать свою экспансию и продвижение войск НАТО к российским границам. <…> Их инструкторы, советники уже там. Сейчас они думают, как им обосновать ввод войск. Вячеслав Володин, спикер ГД

Он отметил, что сейчас очень вести диалог по гарантиям безопасности, чтобы сохранить мир. Однако, подчеркнул Володин, предпочитает "действовать по стандартной схеме", который заключается в "придумывании образа врага" для дальнейшей борьбы с ним.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не выстраивает политику в отношениях с Западом по принципу "если".

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