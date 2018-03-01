Волгоградские спасатели откачали котейку, который надышался дымом на пожаре

Социальные сети облетело видео из Волгограда, на котором спасатели реанимируют кота, который отравился продуктами горения во время пожара.

Социальные сети облетело видео со спасением рыжего кота после пожара.

Пожар произошел в последние дни февраля в жилом доме в Волгограде. Рыжий пушистый кот отравился продуктами горения и практически уже не подавал признаков жизни. Спасатели, закончившие тушить пожар, реанимировали пушистика. Они провели ему все необходимые манипуляции и откачали. Хозяйка кота была все время рядом, а после того, как питомца вернули женщине, она сняла с себя верхнюю одежду и закутала в куртку любимца.

Видео: Twitter