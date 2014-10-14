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Вокзал в Сестрорецке реконструируют за 272 млн рублей
Сегодня, 15:23
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Вокзал в Сестрорецке реконструируют за 272 млн рублей

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Сестрорецкий вокзал был построен в 1898 году, перестроен между 1910 и 1917 годами.

Деревянный вокзал в Сестрорецке ждет реставрация, на которую потратят 272 миллиона рублей. Проект прошел Главгосэкспертизу.

В проектной документации состояние вокзала назвали "удручающим". Строителям предстоит заменить фундамент и перекрытия, но стены должны сохранить. После реконструкции вокзал сможет принимать 1,5 тысячи пассажиров в сутки.

Сестрорецкий вокзал был построен в 1898 году, перестроен между 1910 и 1917 годами. Внутри сохранилась изразцовая печь финляндского завода "Або".

На прошлой неделе стало известно, что в Тихвине с 1 июня снова заработает автовокзал.

Фото: citywalls (Виктор М)

Теги: вокзал, сестрорецк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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