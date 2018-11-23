Войска РФ уничтожили на херсонском направлении западное оружие, поставленное ВСУ

В МО РФ рассказали о работе "Днепра" на СВО.

Группировка российских войск "Днепр" на херсонском направлении в зоне проведения специальной военной операции ликвидировала поставленную Вооруженным силам Украины западную технику и оружия. Боевая задача выполнена в ходе контрбатарейной борьбы при помощи артиллерийских установок "Мста-Б". Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне РФ.

Артиллерийские подразделения Вооруженных сил России продолжают выполнять огневые задачи в ходе проведения специальной военной операции (СВО) по поражению артиллерийских позиций ВСУ, уничтожению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления и огневых средств противника. пресс-служба Минобороны РФ

Специалисты уточнили, что огонь ведется высокоточными боеприпасами для нанесения максимального урона бронетехнике и живой силе противника. Стрельбу мониторят операторы комплексов беспилотных летательных аппаратов группировки. Их работа позволяет корректировать и передавать на огневую позицию сведения о результатах поражения целей в режиме реального времени.

ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении из "Града".

Фото и видео: Минобороны России