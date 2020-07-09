Военным приказали осушить лужи перед визитом Зеленского

Командование 204-й Севастопольской бригады решило экстренно избавиться от ям на дорогах.

Украинским военным приказали осушить лужи перед визитом Владимира Зеленского. Об этом сообщили журналисты местного телеканала "24 канал". По данным очевидцев, инцидент произошел перед посещением президента страны Волынской области. Военнослужащие получили указание избавиться от луж на территории 204-й Севастопольской бригады тактической авиации в городе Луцк.

Военные выгребали воду из луж бутылками и листьями, таким образом осушая болото журналисты "24 канала"

В СМИ заметили, что командованию пришлось отдать соответствующий приказ из-за того, что ремонтные работы на дорогах в регионе не проводились на протяжении 20 лет. Журналисты объяснили, что после осушения луж военные занялись тем, что залили ямы смолой, а затем - засыпали гравием. такие работы проводились на выезде с летнего поля КПП.

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Видео: YouTube / 24 Канал