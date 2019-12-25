Военные учебные заведения в Петербурге к 1 сентября обработали спецсоставом

К первому сентября военнослужащие обработали территории военных институтов Петербурга.
Так, более ста военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты армии ЗВО обработали более 120 тысяч квадратных метров. Были обработаны жилые комнаты, казармы, фасады, лестницы, учебные корпуса и места построений, а также прилегающая территория.
Отмечается, что в работе были задействованы более 10 единиц спецтехники.
Ранее мы писали, что замминистра обороны открыл учебный год в военном вузе Петербурга.
Фото носит иллюстративный характер: pixabay
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