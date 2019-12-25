Военные учебные заведения в Петербурге к 1 сентября обработали спецсоставом

В работе задействовали более 100 военнослужащих полка РХБ.

К первому сентября военнослужащие обработали территории военных институтов Петербурга.

Так, более ста военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты армии ЗВО обработали более 120 тысяч квадратных метров. Были обработаны жилые комнаты, казармы, фасады, лестницы, учебные корпуса и места построений, а также прилегающая территория.

Отмечается, что в работе были задействованы более 10 единиц спецтехники.

Ранее мы писали, что замминистра обороны открыл учебный год в военном вузе Петербурга.

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