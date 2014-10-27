Военные из "Юга" поразили три бригады ВСУ в ДНР

Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Бойцы подразделений "Южной" группировки российских войск на донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции совершили удар по трем бригадам Вооруженных сил Украины . Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 9 ноября сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев. боевые задачи реализованы при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации.

....Нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 30-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бондарное, Николаевка и Клещеевка. Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"

В общей сложности потери противника данном направлении составили до 330-ти человек личного состава убитыми и ранеными, а также два танка, три боевые бронированные машины, 1десять единиц автомобильной техники. В рамках контрбатарейной борьбы военнослужащие поразили две артиллерийские системы М777 американского производства, две самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства, две гаубицы "МСТА-Б" и "МСТА-С", а также орудие Д-30.

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей самолетов МиГ-31.

Фото и видео: Минобороны России