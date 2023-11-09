Минобороны показало кадры боевой работы экипажей самолетов МиГ-31

Экипажи обеспечивают прикрытие войск и объектов от ударов воздушного нападения и воздушной разведки противника.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей самолетов МиГ-31 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипажи истребителей выполняют задачи воздушного патрулирования в районе зоны боевых действий. Они обеспечивают прикрытие войск и объектов от ударов воздушного нападения и воздушной разведки противника. В военном ведомстве отметили, что при обнаружении целей экипажи ВКС России осуществляют пуски ракет.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов ЗРК "Тор-М2".

Видео: Минобороны России