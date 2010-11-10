Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Боевые подразделения "Восточной" группировки российских за последние сутки проведения специальной военной операции на южнодонецком направлении нанесли удары по пунктам временной дислокации подразделений вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 16 декабря глава пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер заметил, что военнослужащие смогли ликвидировать узел связи 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке.

В ходе систематического огневого воздействия бомбардировочной авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожены три пункта временной дислокации и узел связи 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке. Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

Артиллерия сорвала подвоз боеприпасов подразделений 58-й мотопехотной бригады противника, поразила пункт временной дислокации и живой силы в районе Урожайного. Потери ВСУ составили до 75 человек личного состава ВСУ, три автомобиля, орудие Д-20 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

Группировка "Центр" уничтожила более 250 солдат ВСУ на краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России