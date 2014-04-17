Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские военнослужащие из "Центральной" группировки сил за последние сутки проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении уничтожили более 250 солдат Вооруженных сил Украины, а также два танка, две единицы автомобильной техники и 122-миллиметровую гаубицу "Мста-Б" противника. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 16 декабря сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук.

Бомбардировочной авиацией нанесены удары по живой стиле и технике 67-й механизированной бригады ВСУ, командно-наблюдательному пункту и складу боеприпасов украинских войск. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Офицер пояснил, что районе Торского участка и Серебрянского лесничества мотострелковый полк при участии артиллерии нанес поражения штурмовым группам 44-го стрелкового батальона ВСУ и 5-й бригады Национальной гвардии Украины.

На Курском направлении шесть украинских пограничников сдались в плен.

Фото и видео: Минобороны России