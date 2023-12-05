Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО за последние сутки.

Российские военнослужащие из "Западной" группировки сил сорвали попытки ротации украинских подразделений на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 5 декабря глава пресс-службы Сергей Зыбинский. Офицер заметил, что бойцы ударили по противнику при поддержке артиллерии.

В полосе обороны 6-й общевойсковой армии в ходе активных действий мотострелковых подразделений сорваны попытки провести смену военнослужащих на передовых позициях 57-й мотопехотной и 44-й механизированной бригад в районе озера Лиман и села Вишневое. Сергей Зыбинский, пресс-секретарь "Запада"

ВСУ были вынуждены отступить от территории, их потери составили до взвода живой силы. Дополнительно в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", два минометных расчета противника. Техника располагалась в районе населенного пункта Ивановки.

Минобороны: российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России