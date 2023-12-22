Третью зимовку краснокнижного водяного пастушка подтвердили в Ленобласти

Среди пастушковых, обитающих на водоёмах Петербурга и Ленинградской области, можно увидеть лысуху и камышницу.

Третье наблюдение за краснокнижным водяным пастушком зимой было зафиксировано в Ленинградской области, информирует Telegram-канал "Ушами филина. Птицы и природа СПБ и ЛО".

По данным администраторов канала, наблюдения за зимующим водяным пастушком были редкими. Одну особь видели в Петербурге в течение 2006-2007 годов, а ещё двух птиц заметили в истоках реки Оредеж в 2018-2019 годах.

В декабре 2023 года птицелов Ирина Комарова обнаружила водяного пастушка в Гатчинском районе. Во второй раз она встретила его в феврале 2024 года, однако пастушок отказался фотографироваться. В этот раз птица находилась в хорошем настроении и позволила себя запечатлеть.

Среди пастушковых, обитающих на водоёмах Петербурга и Ленинградской области, можно увидеть лысуху и камышницу. Водяной пастушок строит гнезда на болотах и в зарослях тростника, и ведет преимущественно ночной образ жизни. Он умеет плавать и, при необходимости, нырять. Крик этой птицы напоминает визг поросёнка.

Ранее мы сообщили о том, что Дрозденко поделился к подписчиками кадрами рассвета в Гатчинском районе.

Фото: Telegram / Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО