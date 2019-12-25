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Ремонтную организацию заставили устранить нарушения после сброса грязных сточных вод
Сегодня, 16:52
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himif

Ремонтную организацию заставили устранить нарушения после сброса грязных сточных вод

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Соответствующее представление фирме внесла прокуратура.

Прокуратура Невского района заставила ООО "Невское ремонтно-строительное управление" устранить нарушения. Как сообщили в пресс-службе ведомства, информация о неправильном сбросе сточных воды поступила от городского "Водоканала".

Как выяснилось, организация допустила сброс в канализацию слишком грязных сточных вод, содержание в них загрязняющих веществ было сильно превышено. В адрес руководителя организации внесли представление, нарушение устранили. Теперь ремонтное управление разрабатывает план по предупреждению повторных сбросов грязных стоков.

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Фото: pixabay

Теги: водоканал, сток
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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