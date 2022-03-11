Водоканал готов к таянию снега: на особом контроле социально-значимые объекты Петербурга

На особом контроле у предприятия находятся социально значимые объекты города, остановки общественного транспорта и станции метрополитена.

"Водоканал Санкт-Петербурга" продолжает оказывать помощь дорожным и жилищным службам и выполняет отогрев и прочистку дорожных патрубков и дождеприемных колодцев от снега и льда. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

На особом контроле у предприятия находятся социально значимые объекты города, остановки общественного транспорта и станции метрополитена.

На прошедших выходных специалисты Водоканала вели работы по отогреву и очистке от снега дождеприемных колодцев на территории детской городской клинической больницы № 5. В ходе работ бригада предприятия очистила множество колодцев на всей территории больницы.

Централизованная городская система водоотведения находится в технически исправном состоянии, работает в штатном режиме и готова к приему талых вод в полном объеме.

Для обеспечения бесперебойного водоотведения работает 71 бригада филиала "Водоотведение Санкт-Петербурга".

В случае образования скопления воды на вашей улице звоните на Горячую линию ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по тел.: 305-09-09.

Трассы Петербурга и Ленобласти также подготовили к весеннему паводку.

Видео: Водоканал