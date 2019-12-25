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Водители стоят в пробке у Вантового моста из-за массовой аварии на КАД
Сегодня, 18:38
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smirenny

Водители стоят в пробке у Вантового моста из-за массовой аварии на КАД

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По предварительной информации, участники ДТП не получили серьезных травм.

Ближе к вечеру в четверг, 11 февраля, на КАД столкнулись четыре машины, сообщили очевидцы в социальных сетях. 

Массовое ДТП на внутренней стороне КАД, не доезжая съезда на Софийскую улицу. В средней полосе стоят "Уаз" и "Тойота", в левой полосе каршеринговый "Рено" и "Ларгус"

сообщил свидетель аварии.

По предварительной информации, никто не пострадал. Авария спровоцировала серьезные пробки: от Софийской улицы до Большого Обуховского моста. Длина затора по итогу составила около 3,5 километров. 

 

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Фото: vk.com/spb_today; Яндекс.Картинки

Теги: дтп, массовая авария
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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